Ср, 29.07.2020
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Вы даже не представляете, на какое благое дело собрал 4000 евро эстонский красавчик

Отт Лепланд

ФОТО: Dmitri Kotjuh/Järva Teataja

Эстонский певец Отт Лепланд в июле выступил с серией авторских концертов в церквях Эстонии и собрал более 4000 евро на восстановление храмов и оказание пастырской помощи, сообщает RusERR.

На серию концертов «Небеса касаются земли» в девяти эстонских церквях было продано 1336 билетов. Больше всего слушателей было в Кярдла на острове Хийумаа, где собралось почти 250 человек.

Концерты прошли в церквях Отепя, Пайде, Паламузе, Кярдла, Валга, Кейла, Халлисте, Камбья, Тыстамаа.

10 процентов от стоимости каждого проданного билета пошли на поддержку церкви, в которой проходил концерт, а 15 процентов – в церковный фонд, который собирает деньги на восстановление эстонских церквей, а также на оказание пастырской помощи нуждающимся.

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