Вы даже не представляете, на какое благое дело собрал 4000 евро эстонский красавчик

На серию концертов «Небеса касаются земли» в девяти эстонских церквях было продано 1336 билетов. Больше всего слушателей было в Кярдла на острове Хийумаа, где собралось почти 250 человек.

10 процентов от стоимости каждого проданного билета пошли на поддержку церкви, в которой проходил концерт, а 15 процентов – в церковный фонд, который собирает деньги на восстановление эстонских церквей, а также на оказание пастырской помощи нуждающимся.