ФОТО И ВИДЕО ⟩ Что снова стряслось на Лаагна-теэ?

Машины движутся с медленной скоростью и вскоре совсем останавливаются. Насколько известно, продолжаются ремонтные работы на мосту Варраку, и в связи с этим организация дорожного движения под мостом изменена. Что же произошло?

Из-за непредвиденных аварийных работ на данном участке, которые осуществляет AS Tallinna Vesi, был закрыт проезд под мостом Варраку. Департамент транспорта города Таллинна рекомендует для проезда выбрать альтернативный маршрут.

По состоянию на 17:40 пробка не уменьшилась и машины никуда не делись, они продолжают простаивать на Лаагна-теэ. В 18:10 пробка стала уменьшаться.

По словам пресс-секретаря полиции Виктории Корпан, на Лаагна-теэ произошло ДТП, в котором никто не пострадал, но для выяснения виновника ДТП требовалась помощь полиции. «На данный момент участвовавшие в ДТП автомобили движению не мешают. Но на данном участке из-за ремонтных ремонт пропускная способность ниже обычного, особенно в час пик, поэтому по возможности советуем выбрать альтернативный маршрут», - сказала Корпан.

ФОТО: Фото читательницы портала Limon.ee

ФОТО: Фото читательницы портала Limon.ee