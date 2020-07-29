Как не испортить романтическую ночь в палатке в живописной Эстонии: что стоит учесть новичку?

1. Продумайте размер палатки

Хотя большая широкая палатка может показаться хорошей идеей, следует подходить к вопросу выбора практично. Помните, что, чем больше палатка, тем тяжелее и крупнее будет ваша поклажа. Отправляясь в поход вдвоем, возьмите, как минимум, двухместную палатку, а вчетвером – две таких палатки, чтобы можно было по очереди нести снаряжение. Для продолжительного похода хорошо подойдет более легкая туннельная палатка, но места в ней не так много. Классическая купольная палатка объемнее, но и весит больше.

2. Форма палатки важна

Для переменчивых погодных условий хорошо подойдут трехсезонные походные палатки, предназначенные для использования с весны до осени. Если вы планируете ночевать в месте с каменистой поверхностью или же знаете, что обещают ветреную погоду, советуем использовать купольную палатку. В дождливый период может пригодиться туннельная палатка с пологом, под которым можно будет высушить намокшую одежду и приготовить ужин.

3. Используйте вентиляционные клапаны

Для контроля температуры удобно использовать расположенные в передней и задней частях палатки вентиляционные клапаны. Откройте их, чтобы позволить прохладному воздуху проникнуть в палатку, или же закройте их, чтобы сохранить теплую температуру воздуха. Материал палатки изготовлен таким образом, чтобы пропускать воздух, однако в особенно сырую погоду советуем держать открытым одно из вентиляционных отверстий, чтобы уменьшить образование конденсата.

4. Спальный мешок тепла не добавит

Секрет хорошего сна в палатке – спальный мешок. Помните, что спальный мешок не дает сам по себе дополнительного тепла, а лишь сохраняет тепло, произведенное телом. Спальный мешок должен быть удобным и не слишком плотно облегать тело, поскольку это ограничивает его теплоизоляционные свойства. Если в спальном мешке становится слишком жарко, откройте клапан. Для охлаждения также можно выставить из мешка ногу или руку. Не забудьте и про матрац – спальный мешок обязательно должен лежать не на голой земле, а на матраце. Проснувшись и продолжив поход, вытрясите мешок, чтобы избавиться от скопившейся влаги и насекомых.

5. Не ложитесь спать, если вам холодно