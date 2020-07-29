Ср, 29.07.2020
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Бывший руководитель КГБ раскрыл тайну последних годов жизни Константина Пятса!

Бюст Константина Пятса

ФОТО: Toomas Huik / PM/SCANPIX BALTICS/ Scanpix

Новая книга «Константин Пятс. Заключенный №12» включает в себя редкие документы, связанные с первым президентом Эстонской Республики:  личные письма, протоколы допросов и наблюдений, в которых описываются последние годы правления президента Константина Пятса и положение его семьи после отъезда из Эстонии в 1940 году.

Владимир Пооль «Константин Пятс. Заключенный №12»

ФОТО: Kirjastus Postimees Kirjastus

Документы, представленные в хронологическом порядке, дополнение авторскими комментариями, объясняющими историю и содержание материалов.

Автор и составитель книги Владимир Пооль был заместителем председателя КГБ Эстонской ССР и руководителем экономической контрразведки.

В конце 1980-х годов он возглавлял комиссию по реабилитации жертв сил безопасности СССР.

В ходе работы он имел доступ к архивным документам КГБ, которые пролили свет на судьбу как президента Пятса, так и других государственных и общественных деятелей Эстонии после лета 1940 года.

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