Бывший руководитель КГБ раскрыл тайну последних годов жизни Константина Пятса!

Новая книга «Константин Пятс. Заключенный №12» включает в себя редкие документы, связанные с первым президентом Эстонской Республики: личные письма, протоколы допросов и наблюдений, в которых описываются последние годы правления президента Константина Пятса и положение его семьи после отъезда из Эстонии в 1940 году.
Документы, представленные в хронологическом порядке, дополнение авторскими комментариями, объясняющими историю и содержание материалов.
Автор и составитель книги Владимир Пооль был заместителем председателя КГБ Эстонской ССР и руководителем экономической контрразведки.
В конце 1980-х годов он возглавлял комиссию по реабилитации жертв сил безопасности СССР.
В ходе работы он имел доступ к архивным документам КГБ, которые пролили свет на судьбу как президента Пятса, так и других государственных и общественных деятелей Эстонии после лета 1940 года.
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