Бывший руководитель КГБ раскрыл тайну последних годов жизни Константина Пятса!

Новая книга «Константин Пятс. Заключенный №12» включает в себя редкие документы, связанные с первым президентом Эстонской Республики: личные письма, протоколы допросов и наблюдений, в которых описываются последние годы правления президента Константина Пятса и положение его семьи после отъезда из Эстонии в 1940 году.