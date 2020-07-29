Бывшая участница «Дом-2» призналась в бесплодии

Телеведущая и бывшая участница шоу «Дом-2» воспитывает единственного сына. Богдану, рожденному в браке Алены с бизнесменом Алексеем Малакеевым уже девять лет. Водонаева признается, что больше детей у нее быть не может, рассказывает Starhit.ru.
Единственный наследник тяжело дался Водонаевой. Они с Малакеевым долго пытались зачать ребенка, но поначалу все было безуспешно.
«У нас постоянно была борьба за детей. Я очень хотела родить ему сына. В первый раз, когда ничего не получилось, был шок. Вторая беременность наступила через три месяца... Вы даже не представляете, как отражается на твоей психике, когда вторая беременность опять внематочная. Я думала, что у меня съедет крыша. Мне тогда удалили трубу», — рассказала Водонаева.
Третья беременность теледивы тоже закончилась трагически: у ребенка остановилось сердце, когда срок был уже месяц. «Врач сказала, что нужно ложиться на операцию. Видимо, я настолько психологически себя загнала, что не давала организму спокойно принять эту жизнь», — вспоминает Алена.
Ожидание Богдана тоже было непростым: у ребенка было предлежание. Супруг вовремя отвез Алену в роддом, где ей сделали кесарево сечение. «В 2010 году мы заплатили миллион за роды, Алексей мог бы ночевать со мной, но был дома», — вспоминает Водонаева обиду на экс-супруга.
Через несколько лет у звезды реалити были отношения с Антоном Коротковым. Тогда Алена вновь забеременела.. Но на приеме у врача опять услышала неутешительный диагноз: внематочная беременность.
«Я проснулась после наркоза, и мне сказали, что мне удалили трубу. Вот именно тогда, в тот момент, лежа в хорошей палате, которую оплатила себе, я поняла, что больше не такая, как раньше, не такая как все. Я уже сама не могу своему сыну подарить брата или сестру, потому что у меня нет труб», — поделилась Алена в фильме «Водонаева. Исповедь» на Premier.