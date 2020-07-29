«Дайте этой мрази 15 лет»: вдова погибшего в драке Павла Рохлова требует наказать боксера

Как выяснилось, Старцев, будучи в состоянии алкогольного опьянения, и его подруга, чемпионка мира по кикбоксингу Лилия Ворогушина, докопались до прохожего с ограниченными возможностями. На помощь последнему и пришел Рохлов, который попытался осадить агрессивную парочку. Позже Ворогушина заявила, что Павел поднял на нее руку, за что и получил роковой удар от Михаила.

Рохлов погиб на месте. Теперь его вдова, для которой все случившееся стало шоком, призывает наказать боксера и посадить его на 15 лет.

«Из-за этого животного больше нет моего любимого мужа и отца наших троих детей̆! Доброго, отзывчивого человека, который не мог пройти мимо, когда избивали инвалида! В руке у парня была трость, он просто пытался отмахиваться от этих мразей! Паша мой пришел на помощь парню. Хотел разнять. Но Ворогушина — мастер спорта по кикбоксингу — со своей̆ подругой̆ начали избивать нас! После чего и был этот судьбоносный̆ удар — и мгновенная смерть! Ни одна мразь не извинилась ни перед мной̆, ни перед родителями! Все, кто желает подключиться к этому делу и хоть как-то посодействовать, чтобы Старцеву дали минимальный̆ срок, мы вас уже знаем! Лучше отойдите в сторону и дайте этой̆ мрази получить заслуженные 15 лет! Не берите грех на душу! А у нас рухнула жизнь 27.07.2020 года навсегда», — написала Светлана Рохлова.

Вдову Рохлова поддержал и Дмитрий Губерниев. «Считаю, что это убийство! За смерть Рохлова пьяный ублюдок должен ответить сполна!» — написал накануне Дмитрий в Telegram-канале.

Правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Правда, сторона Старцева утверждает, что тот не был пьян, а вот Рохлов и человек с тростью были нетрезвы и едва стояли на ногах.

«Первой удар мне нанесла жена погибшего Павла. Эта женщина подбежала и стала бить меня по голове, повалила на асфальт. Ко мне подбежала подруга и стала оттаскивать от меня эту сумасшедшую, так как она очень крепко держала меня за воротник куртки, мне было трудно дышать», — писала Ворогушина об инциденте.