Кто по национальности кумир молодежи Моргенштерн и кто его родители?

И если заслуги новоявленной звезды в творчестве не обсуждаются, то по поводу его происхождения у поклонников возникает немало вопросов. Мы в редакции uznayvse.ru покопались и выяснили, кто по национальности Моргенштерн и кем являются его родители, пишет Uznayvse.ru.

Итак, Алишер родился в 1998 году в Уфе, столице Республики Башкортостан. Настоящая фамилия артиста – Валеев, а Моргенштерн – это творческий псевдоним. В переводе с немецкого языка его псевдоним означает «утренняя звезда». По национальности рэпер является башкиром. Другие известные башкиры, которых вы можете знать, - музыкант Элвин Грей, гимнастка Ляйсан Утяшева и Земфира Рамазанова.

Отец звезды – Тагир – ушел из семьи, когда Алишер был еще ребенком. Родителя Моргенштерн видел пять раз в жизни. «Хорошо только образ его запомнил: у него был хвостик маленький, квадратное лицо, очки и трубка. Может, я поэтому так люблю курить?», - делится рэпер. По словам артиста, его папа был одним из первых крупных бизнесменов в Уфе. Уважаемый и состоятельный человек, он пользовался популярностью среди женщин – у него было несколько жен, от каждой — дети. «И он как-то между ними тусовался», — рассказывает Алишер.

Увы, отец блогера рано ушел из жизни. Моргенштерну тогда было 11 лет. Мужчину подкосили проблемы с бизнесом: из-за недобросовестного компаньона он остался ни с чем и крепко запил. В студенческие годы Алишер получал государственную пенсию в размере 8000 рублей (100 евро) по потере кормильца.

Деньги были не лишними: хотя мать артиста владела прибыльным цветочным бизнесом, сына она не баловала – подростку выделялось только по 100 рублей (около 1,5 евро) в день на еду. По словам Моргенштерна, он не раз таскал из маминого кошелька деньги на пиво и сигареты. А когда понял, что она всё знает, устыдился и вообще перестал обращаться к ней за деньгами – начал подрабатывать.

По последним данным, мать и сестра рэпера переехали из Башкортостана в Испанию, где приобрели недвижимость. Знаменитый сын периодически навещает родственников и помогает им финансово.