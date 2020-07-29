«Ужас и кошмар»: фаворитка Пугачевой о жизни в охваченном смертельной заразой Нью-Йорке

Откуда у 33-летней выпускницы "Фабрики звезд-4" деньги на многомесячную жизнь в США – вопрос открытый. Причем находится она там не одна, а с 4-летней дочкой.

"Все время мы находились с малышкой в Калифорнии, – призналась Дайнеко. – Но когда уже совсем не было сил и безумно хотелось домой, я решила приехать в Нью-Йорк. Хотя, я, как и все, читала новости и думала, что там ужас и кошмар. На самом деле все не так".

"В отличие от Калифорнии в Нью-Йорке жизнь кипит, все на улице в масках и если вдруг на секунду ты ее снимешь, кто-то рядом обязательно произнесет: Ma’am, you should wear a mask ("Мэм, вам следует надеть маску"), – продолжает Виктория. – Кстати, в туристическую медицинскую страховку не входит ковид, поэтому нам нужно быть аккуратнее всех переживающих за свое здоровье, потому что любые медицинские расходы в США, не покрытые страховкой, это не то с чем любой человеком хотел бы столкнуться".

Виктория Дайнеко права. Как сообщил канал CNBC, люди, которые попадают в больницу с коронавирусной инфекцией, должны готовиться к тому, что им придется заплатить от 36 206 евро до 63 326 евро, если у них нет медицинской страховки или она покрывает не все риски.