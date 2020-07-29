Это Эстония, детка! В Пылвамаа сдается квартира за 1100 евро в неделю

По крайней мере, такая тенденция прослеживается на портале объявлений, где можно найти съемное гостевое жилье под Ряпина, в Вериора, за 1100 евро в неделю.

Сама квартира находится в советском трехэтажном здании и другого съемного жилья по данному адресу нет.

Если за неделю проживания в квартире придется заплатить 1100 евро, то есть для вас еще утешение - жилье можно снимать посуточно.

Одна ночь для одного человека в комнате обойдется в 49 евро, а комната для двоих будет стоить 70 евро. Но если вы хотите только одни проживать во всей квартире, то приготовьте 175 евро за ночь.

Катрин Луст спросила у арендодателя, часто ли снимают квартиру за такие деньги.

«Конечно, не всегда, но иногда по выходным люди приезжают и ночуют здесь. Гости здесь бывают, это точно. Но не постоянно», - сказали Катрин Луст.

Вериора - живописное местечко рядом с красивой природой, от квартиры до озера около 200 метров. Также там есть железнодорожная станция, откуда можно уехать в Тарту или Пиуза. Это неплохое место для желающих отдохнуть на природе.

Скриншот объявления смотрите ниже: