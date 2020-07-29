Ни слова про рак: Заворотнюк рассказала о мешающем жить смертельном вирусе

Судя по повышенной активности в социальных сетях старшей дочери «прекрасной няни» Анны, угрозы для жизни Анастасии нет. Наследница звезды весела, энергична и почти каждый день публикует очаровательные в своей беззаботности посты в Instagram.

«Надела шляпу и поняла, что хочется в какое-нибудь путешествие, очутиться на морском берегу, – поделилась она очень важным для общественности соображением. – Но в связи с вирусом очень боюсь летать! А вы успели где-нибудь побывать этим летом?»

Анна явно имеет в виду смертельную коронавирусную инфекцию – в мире от нее скончались уже свыше 659 тысяч человек из почти 17 миллионов заболевших. Кажется, это единственное, что досаждает дочери Заворотнюк.