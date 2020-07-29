Любовь Успенская сделала неоднозначное заявление о Максиме Аверине: «С ним можно и до утра!»

Вокалистка и звезда сериала «Склифосовский» встретились на съемках шоу «Три аккорда» на Первом канале. Любовь Успенская призналась в любви к Максиму Аверину, сообщают Дни.
Вокалистка появилась на съемках передачи в необычном образе. Знаменитость облачилась в черную рубашку из шелка и полосатые укороченные шаровары из той же ткани. Любовь Успенскую в стильном наряде осыпали комплиментами.
Сама певица между тем восхищалась звездой сериала «Склифосовский» Максимом Авериным. Успенская даже посвятила актеру пост в личном микроблоге. Публикацию знаменитость сопроводила неоднозначным заявлением.
Любовь сообщила, что Максим – ее любимый ведущий. Во время длительных и утомительных съемок Аверин не позволял ей унывать и думать о плохом. По словам Успенской, артист как никто другой умеет поддерживать в ней позитивный настрой. «С ним можно и до утра», – сказала вокалистка.
Напомним, ранее стало известно, что единственная дочь Любови Успенской ищет деньги, чтобы вернуться в Россию из США. Татьяна Плаксина сообщила в соцсетях, что у нее нет средств даже на билет. Девушка попросила подписчиков помочь ей.
Судя по всему, артистка перестала содержать наследницу после скандала. Ранее Плаксина обвинила Успенскую в агрессивных методах воспитания. Татьяна посетила несколько ток-шоу, где выставила родительницу в плохом свете.