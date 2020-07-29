Ср, 29.07.2020
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Актера ранили: Аверин выстрелил из табельного оружия в Сергея Жигунова

Сергей Жигунов

ФОТО: EKATERINA CHESNOKOVA / RIA NOVOSTI

Неприятный инцидент произошел на съемках продолжения сериала "Горюнов" в Долгопрудном. Максим Аверин и Сергей Жигунов отыгрывали сцену. В какой-то момент, согласно сценарию, первый выстрелил во второго и попал в голову, сообщают Дни.

Жигунов, который получил лишь ссадину, решил запечатлеть себя и выложить снимок в свой инстаграм-аккаунт. Поклонники выразили надежду, что Сергей отомстил Максиму за содеянное. "Теперь понятно, почему мне Аверин не нравится", – призналась подписчица.

Напомним, что премьера первого сезона сериала "Горюнов" состоялась семь лет назад. Максим Аверин исполняет в фильме главную роль. В киноленте рассказывается история командира подводной лодки Северного флота.

Жигунов часто делится кадрами со съемок сериала. Так, поклонники узнали, что для нескольких сцен построили часть атомной подводной лодки, а на монтаже прибегнут к компьютерной графике. Над проектом "Горюнов-2" начали работать в середине июля.

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