Житель Флориды с помощью коронавирусных льгот купил себе новую Lamborghini

Хайнс запросил от разных компаний кредиты на общую сумму 11,5 миллиона евро. Ему удалось получить почти три с половиной миллионов евро.

Из этой суммы 270 тысяч он потратил на покупку автомобиля Lamborghini Huracan 2020 года выпуска. Разумеется, зарплаты на выданные средства он никому не выплачивал, но зато отдыхал на роскошных курортах и оставлял деньги в дорогих магазинах, пишет us51.tv.

При аресте у мужчины, который так ловко воспользовался государственной программой, изъяли машину и пости 3 миллиона евров со счетов.