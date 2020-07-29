Житель Флориды с помощью коронавирусных льгот купил себе новую Lamborghini

Житель Флориды Дэвид Хайнс обвиняется в мошенничестве: 29-летний мужчина обманным путём получил в банках льготные кредиты на выплату зарплат в рамках федеральной программы по поддержке бизнеса во время пандемии коронавируса.
Хайнс запросил от разных компаний кредиты на общую сумму 11,5 миллиона евро. Ему удалось получить почти три с половиной миллионов евро.
Из этой суммы 270 тысяч он потратил на покупку автомобиля Lamborghini Huracan 2020 года выпуска. Разумеется, зарплаты на выданные средства он никому не выплачивал, но зато отдыхал на роскошных курортах и оставлял деньги в дорогих магазинах, пишет us51.tv.
При аресте у мужчины, который так ловко воспользовался государственной программой, изъяли машину и пости 3 миллиона евров со счетов.
Программа поддержки во время пандемии коронавируса позволяет компаниям получать кредиты под 1 процент со сроком погашения два года. Средства организации могут тратить на выплату зарплат сотрудникам, оплату аренды и коммунальных услуг. Программа также позволяет списать проценты по кредиту, если предприятия тратят определенный процент от суммы на зарплаты.