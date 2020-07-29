Изувеченная Маргарита Грачева рассказала, когда сыграет свадьбу

Правда, пока 27-летняя мама двоих детей не представляет своего избранника широкой публике. Зато она назвала дату бракосочетания. «Да, в сентябре я выхожу замуж, и сейчас идет активная подготовка. Надеюсь, вирус нам не помещает», — поделилась Грачева в личном блоге.

Подписчики Маргариты поздравляют ее со столь радужными переменами на личном фронте. «Я держала кулачки, чтобы второй пункт был правдой! Начала читать этот пост с замиранием сердца. Как же я рада за вас! Будьте счастливы. Ура!»; «Очень рада за то, что вы наконец нашли свое счастье! Пусть у вас будет все так, как вы мечтаете! Поверьте, Маргарита, все это заслуженно!»; «Риточка, ты выходишь замуж? Поздравляю, молодец! Надеюсь, мы жениха увидим», — отметили многие.

К слову, бывший супруг Грачевой сейчас отбывает срок в тюрьме — тирану дали 14 лет лишения свободы. Но он продолжает угрожать бывшей жене. «Если ты меня ждать не будешь, я приду и отрублю руки твоим родителям», — заявлял мужчина.

Несмотря на это, Маргарита старается рассказывать сыновьям лишь хорошее об отце. Так, возникновение увечий она объяснила им тем, что попала в ДТП...