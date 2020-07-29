«Все, больше не могу»: бывшая жена о браке с Меладзе

Первая жена Валерия Меладзе разоткровенничалась. Ирина рассказала, как боялась развода, но сделала решительный шаг и не прогадала.
Первый брак Валерия Меладзе продлился более 20 лет. Ирина родила ему трех дочерей. Союз распался, когда стало известно, что популярный исполнитель увлекся Альбиной Джанабаевой. Вначале артистка пела у Меладзе на бэк-вокале, а потом стала участницей группы "ВИА Гра", пишут Дни.
Спустя годы Ирина вспомнила о том, как тяжело дался развод. Она призналась, что боялась остаться одна с детьми на руках. При этом уточнила, что никогда не держалась за статус замужней женщины, считая себя самостоятельной единицей и воспринимая семейную жизнь как союз равных партнеров.
«Здесь я сама себя убедила в том, что мол, семья это мой бизнес и я должна работать на большое, общее дело. Чем закончилось – всем известно», – рассказала о браке с Меладзе его бывшая жена.
Были и другие страхи, но со временем Ирина поняла, что бояться нечего. Она дала несколько советов, как избавиться от опасений и набраться смелости, чтобы разорвать никому не нужные отношения. Для начала, по ее словам, надо переключить фокус внимания на свое спасение, а затем найти духовную или эмоциональную опору.
Для Ирины это религия. «Не сразу, но я нашла духовных наставников, которые советом и теплым словом помогали в критические моменты, когда в кровоточащем сердце было только одно: "Все, больше не могу», – рассказала экс-супруга Меладзе.
«Разбинтовались»! Жизнь продолжается и начинает обретать привычные краски. Сегодня первый семейный выход на ужин «в мир» после карантина. Многих дорогих мне людей болезнь унесла и говорят, ещё не конец... Поначалу я не верила в серьезность происходящего и казалось, что средства массовой информации намеренно нагнетают ситуацию. Всё изменилось когда рядом заболели близкие люди. А когда со всех сторон стали поступать жуткие новости о смерти знакомых старшего поколения, то я и вовсе вздрогнула. В голове произошла переоценка многих вещей. Сегодня врачи обещают вторую волну и я надеюсь, что это не случится. Мы и так осиротели без наших мудрых наставников, родителей, духовников. Без них никак и никуда... без них тупик. Будьте здоровы и живите долго наши «маяки»!
А еще Ирина сменила круг общения: «Когда поняла, что в дилемме "мораль/ телевизор" победил телевизор. Было интересно наблюдать за "друзьями" и родственниками, которые десятилетиями выступали за вселенскую справедливость, Божью правду, бумеранг и тд. На берегу в момент Х я осталась абсолютно одна (с детьми). И я как раненная волчица ушла "умирать" в одиночестве. В сердце было только одно: "Даже если мне суждено погибнуть, никто не увидит моей смерти. А если я выживу, то на моем лице будет улыбка". Я слышала как на меня показывали пальцем и за спиной шушукалась толпа».
Она много работала и училась и в какой-то момент поняла, что жизнь заиграла новыми красками, открылось множество дорог. "Было ощущение, что до этого я плыла по узкой трубе и вот наконец-то я выплыла в море, где ярко светит Солнце. Это был совершенно другой уровень и я поняла, что сама стала другой. Сегодня я благодарю Бога, за все что было в моей жизни и говорю: «Девочки, жизнь после развода есть и она несравненно лучше и качественнее чем до!" Главное, идти правильным курсом», – заверила первая жена Валерия Меладзе.