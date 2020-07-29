«Все, больше не могу»: бывшая жена о браке с Меладзе

Первый брак Валерия Меладзе продлился более 20 лет. Ирина родила ему трех дочерей. Союз распался, когда стало известно, что популярный исполнитель увлекся Альбиной Джанабаевой. Вначале артистка пела у Меладзе на бэк-вокале, а потом стала участницей группы "ВИА Гра", пишут Дни.

Спустя годы Ирина вспомнила о том, как тяжело дался развод. Она призналась, что боялась остаться одна с детьми на руках. При этом уточнила, что никогда не держалась за статус замужней женщины, считая себя самостоятельной единицей и воспринимая семейную жизнь как союз равных партнеров.

«Здесь я сама себя убедила в том, что мол, семья это мой бизнес и я должна работать на большое, общее дело. Чем закончилось – всем известно», – рассказала о браке с Меладзе его бывшая жена.

Были и другие страхи, но со временем Ирина поняла, что бояться нечего. Она дала несколько советов, как избавиться от опасений и набраться смелости, чтобы разорвать никому не нужные отношения. Для начала, по ее словам, надо переключить фокус внимания на свое спасение, а затем найти духовную или эмоциональную опору.

Для Ирины это религия. «Не сразу, но я нашла духовных наставников, которые советом и теплым словом помогали в критические моменты, когда в кровоточащем сердце было только одно: "Все, больше не могу», – рассказала экс-супруга Меладзе.

А еще Ирина сменила круг общения: «Когда поняла, что в дилемме "мораль/ телевизор" победил телевизор. Было интересно наблюдать за "друзьями" и родственниками, которые десятилетиями выступали за вселенскую справедливость, Божью правду, бумеранг и тд. На берегу в момент Х я осталась абсолютно одна (с детьми). И я как раненная волчица ушла "умирать" в одиночестве. В сердце было только одно: "Даже если мне суждено погибнуть, никто не увидит моей смерти. А если я выживу, то на моем лице будет улыбка". Я слышала как на меня показывали пальцем и за спиной шушукалась толпа».