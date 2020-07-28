Умер бывший муж Наргиз

Причина смерти Руслана Шарипова пока неизвестна. Однако два года назад он признавался, что имеет серьезные проблемы со здоровьем. В частности у композитора диагностировали повышенное глазное давление, которое могло привести к слепоте. По одной из версий, мужчина мог скончаться в результате инсульта.

Напомним, что Шарипов был первым мужем бывшей подопечной Фадеева — Наргиз Закировой. Впрочем, их брак просуществовал недолго. Композитор изменил супруге, когда она, будучи в положении, находилась на медицинском обследовании. По словам музыканта, именно долгая разлука сыграла с ним злую шутку. Тот мимолетный роман стоил ему не только супружеской жизни, но и общения с дочерью. Певица навсегда увезла маленькую Сабину от отца. «Наргиз родилась в год Собаки, она однолюб — если она полюбила, то полюбила, потом подкатывать бесполезно», — рассуждал мужчина.