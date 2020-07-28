Обнаженную дочь певицы Славы засняли в постели с Ромой Желудем

21-летняя Саша Морозова все чаще привлекает внимание общественности. Девушка обожает откровенные фотосессии, а ее звездная мама ничуть не против таких экспериментов. Разговоры о том, что Александра хочет начать музыкальную карьеру, ходили давно, ведь девушка не раз выступала с родительницей на одной сцене. Теперь же слухи получили подтверждение.

В Сеть попали кадры со съемок первого клипа Морозовой. На них Александра и певец Рома Желудь запечатлены обнаженными в постели. Разумеется, кадры тут же произвели фурор и породили слухи о том, что звезды состоят в отношениях. Уже известно, что продвижением начинающей артистки займется сама Слава. Это будет ее первый продюсерский проект.

Сейчас Александра вовсю работает над новым творческим материалом в Москве. До этого девушка училась и жила во Франции. Однако в марте этого года была вынуждена вернуться в Россию из-за введения режима карантина в Европе. Тогда Морозова признавалась, что ей страшно лететь домой, где отмечен рост заражения, но и находиться в чужой стране одной, без семьи, девушка не хотела.

Поклонники уверены, что у Александры есть все шансы покорить музыкальный олимп. Дело в том, что девушка обладает и природной харизмой, и хорошими вокальными данными. Стоит учитывать и то, что связи звездной родительницы делают свое дело.