Обнаженную дочь певицы Славы засняли в постели с Ромой Желудем

Дочь певицы Славы Александра намерена стать звездой. Сейчас девушка снимает дебютный клип, главную роль в котором исполнил Рома Желудь. В Сети уже появились слухи, что артистов связывают не только деловые отношения.
21-летняя Саша Морозова все чаще привлекает внимание общественности. Девушка обожает откровенные фотосессии, а ее звездная мама ничуть не против таких экспериментов. Разговоры о том, что Александра хочет начать музыкальную карьеру, ходили давно, ведь девушка не раз выступала с родительницей на одной сцене. Теперь же слухи получили подтверждение.
В Сеть попали кадры со съемок первого клипа Морозовой. На них Александра и певец Рома Желудь запечатлены обнаженными в постели. Разумеется, кадры тут же произвели фурор и породили слухи о том, что звезды состоят в отношениях. Уже известно, что продвижением начинающей артистки займется сама Слава. Это будет ее первый продюсерский проект.
Сейчас Александра вовсю работает над новым творческим материалом в Москве. До этого девушка училась и жила во Франции. Однако в марте этого года была вынуждена вернуться в Россию из-за введения режима карантина в Европе. Тогда Морозова признавалась, что ей страшно лететь домой, где отмечен рост заражения, но и находиться в чужой стране одной, без семьи, девушка не хотела.
Поклонники уверены, что у Александры есть все шансы покорить музыкальный олимп. Дело в том, что девушка обладает и природной харизмой, и хорошими вокальными данными. Стоит учитывать и то, что связи звездной родительницы делают свое дело.
Напомним, что Александра родилась в первом браке Славы. С отцом девушки Константином Морозовым будущая звезда рассталась вскоре после появления дочери на свет. Последние 20 лет артистка состоит в отношениях с бизнесменом Анатолием Данилицким, вместе с которым воспитывает общую наследницу Антонину.