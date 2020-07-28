«Они мне снятся каждый день»: Кузьмин с болью высказался об умерших детях

Лиза и Степа родились от первой жены музыканта Татьяны Артемьевой. Также у них есть общая дочь Соня. О том, почему в 2001 году в собственной квартире убили Елизавету, неизвестно до сих пор.

По словам Владимира Кузьмина, он видел убийцу дочери. Это было во время судебного слушания. Ведущему Борису Корчевникову он сообщил, что несколько месяцев назад получил сообщение в Сети с извинениями за расправу над наследницей. Певец ничего не ответил написавшему, поскольку посчитал, что это был не убийца.

Через восемь лет после скоропостижной смерти Елизаветы Владимира Кузьмина настигла еще одна трагедия – погиб сын Степан. Это случилось во время пожара, который произошел в квартире юноши. Парень упал с 18 этажа, пытаясь спастись, перебравшись через окно к соседям, пишут Дни.

«Они мне снятся каждый день. Каждую ночь приходят ко мне во сне», – признался Владимир Кузьмин в эфире шоу. Говорить о беде в своей жизни он не хочет, считая, что людям гораздо приятнее и полезнее будет услышать от любимого артиста что-то позитивное и интересное.