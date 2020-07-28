Эстонская блогер не может молчать после увиденного в общественном транспорте

Этхель Элийс Крюнберг, ведущая канала на Youtube и автор странички в Instagram, вчера вечером поделилась со своими фанатами случаем, который была вынуждена наблюдать в автобусе, пишет ELU24.

Компания молодых людей с по-расистски отнеслась к выходящей из автобуса чернокожей женщине. «Только попробуйте сказать, что расизм - не проблема в Эстонии!» - описала случившиеся Крюнберг.

История в Instagram Крюнберг ФОТО: Instagram

«Сегодня в автобусе была темнокожая женщина, которая сидела педо мной», - рассказывает своим подписчикам Крюнберг. «Куча русских мальчиков, которых я засняла, подошли к ней и начали обзывать ее: "n*gga", "monkey" и "возвращайся в свою страну"!».