Вт, 28.07.2020
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Эстонская блогер не может молчать после увиденного в общественном транспорте

Кампания мужчин издевалась над чернокожей женщиной.

ФОТО: Instagram

В автобусе произошел крайне неприятный инцидент, что заставил девушку поделиться этой историей на странице в соцсети. Портал Limon.ee надеется, что до полиции эта информация тоже дошла. 

Этхель Элийс Крюнберг, ведущая канала на Youtube и автор странички в Instagram, вчера вечером поделилась со своими фанатами случаем, который была вынуждена наблюдать в автобусе, пишет ELU24.

Компания молодых людей с по-расистски отнеслась к выходящей из автобуса чернокожей женщине. «Только попробуйте сказать, что расизм - не проблема в Эстонии!» - описала случившиеся Крюнберг.

История в Instagram Крюнберг

ФОТО: Instagram

«Сегодня в автобусе была темнокожая женщина, которая сидела педо мной», - рассказывает своим подписчикам Крюнберг. «Куча русских мальчиков, которых я засняла, подошли к ней и начали обзывать ее: "n*gga", "monkey" и "возвращайся в свою страну"!».

Ставшая жертвой травли в автобусе женщина была шокирована вопиющими ругательствами. Она лишь спросила по-английски, когда вышла из автобуса: «Почему?» 

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