ВИДЕОИНТЕРВЬЮ ⟩ Звезда нашумевшего эстонского фильма и ТНТ объяснила нежелание сниматься в российском кино

Полина призналась, что сразу после съемок сериала «Колл-центр» она поехала отдохнуть во Францию, где познакомилась с французом. Актриса осталась в этой стране и пожалела об этом. Она ожидала, что будет нужна, но в итоге ей пришлось в прямом смысле выживать.

«Уборщицей, три месяца уборщицей в отеле! Три дня в неделю с восьми утра до пяти вечера. Охер*нно!» - воскликнула Полина Пушкарук.

Очень непросто пришлось Полине пережить пандемию. В самый разгар событий, в апреле начинающая актриса была вдали от своих родственников и друзей - во французском горнолыжном курорте в Савойе, который в связи с пандемией оказался закрытым.

«За сегодняшний день я отказалась от трех предложений. И это не связано с моим нежеланием быть в этой профессии. Вообще, мое нежелание быть в этой профессии больше обусловлено системой кинематографа в России», - удивила Никиту Тарасова и зрителей прямой трансляции в Instagram.

В интервью своему коллеге Никите Тарасову она рассказала, что не гонится за популярностью, почти не дает интервью и у нее закрытый Instagram-аккаунт. Однако обязательно отвечает подписчикам на сообщения. С некоторыми даже завязывается переписка.

В 2014 году она окончила Российскую государственную академию театрального искусства, где обучалась актерскому мастерству в студии Сергея Женовача. После выпуска успела сыграть во многих российских фильмах и сериалах, среди которых фильм эстонского режиссера Ильмара Раага «Я не вернусь», где она сыграла главную роль.