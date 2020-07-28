Вот как надо отжигать на веченинках: эстонская молодежь три дня пропадала под дождем на фестивале

На выходных в Валгеранна приехала молодежь со всей Эстонии, чтобы повеселиться под популярную музыку. Несмотря на непогоду: дождь и гром, фестиваль прошел на ура, разгоряченной молодежи нельзя было помешать, пишет Reporter.
На фестивале, который в этом году продлился целых три дня, выступило множество известных эстонских исплолнителей: NOËP, Liis Lemsalu, Stefan, Inger, 2 Quick Start, Shanon, Pluuto, Villemdrille, Terminaator, 5MIINUST, AG и säm.
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