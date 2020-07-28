Прибалт Маркус Рива объявляет премьеру песни и масштабный розыгрыш для молодоженов!

Автором музыки стал сам артист, а слова написал Игорь Татаренко, с которым Маркус уже сотрудничает не один год.

Слова песни идеально подходят под первый танец молодых на свадьбе. Именно поэтому Маркус Рива решил запустить масштабный розыгрыш, победители которого выиграют бесплатное выступление певца во время своего первого танца жениха и невесты.

С сегодняшнего дня и до 18 августа в розыгрыше могут участвовать жители Прибалтики (Латвия, Литва, Эстония), а также Р.Беларусь, Украины и Центральной России, которые планируют свадьбу в период с августа по ноябрь 2020 года.

Маркус сообщил, что пар-победителей может быть несколько. Поэтому переходите по ссылке, читайте условия розыгрыша и принимайтесь участие. Возможно, именно на вашей свадьбе выступит популярный артист совершенно бесплатно!

Условия розыгрыша читайте перейдя по данной ссылке в Instagram публикации певца.

Песня «Белые ночи» станет первой песней, которая войдёт в русскоязычный альбом. Кстати, песня уже получила хорошие отзывы от представителей радиостанций по всему миру и уже с сегодняшнего дня запущена в эфир, а также она уже доступна на всех дигитальных платформах.