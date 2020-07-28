Пять знаков Зодиака, которые захотят вернуть вас после расставания

Некоторые люди и пары готовы вернуть прежние отношения, но есть такие, которые не прощают даже малейших ошибок, не говоря уже об измене или предательстве. Иногда, люди сами хотят вернуть прежние отношения, но прощать и идти на компромиссы не готовы.

Телец

Тельцы - самые верные люди. Их очень сложно влюбить в себя, они редко поистине любят кого-то, но если это происходит, то это навсегда.

Они никогда не подведут и не предадут своего партнёра, и даже если их бросают они хотят вернуть все вспять. Они готовы простить все ошибки, забыть все обиды и начать все с начала, сделав всё что в их силах.

Большим ударом для людей, рождённых под этим знаком зодиака, может стать измена. Они никогда не забудут этого своему партнёру, телец может простить, но он никогда этого не забудет и в сложной ситуации, он обязательно это припомнит.

Рак

Рак - одни из самых эмоциональных знаков Зодиака. Когда Рак находится в отношениях, он очень привязан к своему партнеру. Поэтому заводить новые отношения может стать трудным занятием для Рака. Для представителей этого знака много времени уходит на то, чтобы забыть и не вспоминать памятные моменты, которые они разделяли со своим бывшим партнером. Это также является причиной, почему Рак снова может захотеть возобновить отношения. Поэтому, раки знают тысячу и один способ вернуть прежние отношения, в которых им было поистине комфортно.

Лев

Львы известны своим доминирующим характером и вряд ли смогут преодолеть тот факт, что отношения разорвались или, все пошло не так, как планировалось. Учитывая это - Львы могут пойти невероятно далеко, чтобы получить то, чего они хотят, даже если это означает, что нужно будет возобновить отношения с бывшим любимым человеком.

Весы

Люди, рождённые под знаком весов, очень сбалансированные и неконфликтные. Они никогда не станут начинать ссору с любимым человеком без повода.

Весы любят стабильность и комфорт, именно поэтому, им невероятно сложно отпускать дорогих им людей из своей жизни.

Они редко идут на измену, они по-настоящему преданы своему партнёру, а если произошла измена, то человек рождённый под этим знаком зодиака, непременно признается в содеянном, так как они не умеют скрывать истинные чувства и врать.

Они могут быть безумно ревнивы, что будет сильно раздражать противоположный пол, но сами дальше безобидного, а порой даже ненамеренного флирта, редко заходят.

Рыбы

Это очень гордый и порой даже самовлюблённый знак зодиака. Они не будут извиняться перед кем-попало и пытаться вернуть отношения, в которых им было дискомфортно или их предали.

Но если люди, рождённые под этим знаком зодиака, пытаются вернуть былые отношения, значит они по-настоящему любят человека.