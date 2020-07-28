Вт, 28.07.2020
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Пять знаков Зодиака, которые захотят вернуть вас после расставания

ФОТО: Shutterstock

За свою жизнь, вы могли много раз видеть отдельных людей или пары, которые после расставания хотят вернуть всё вспять. На желание вернуть любимого человека, непосредственно влияет знак зодиака человека.

Некоторые люди и пары готовы вернуть прежние отношения, но есть такие, которые не прощают даже малейших ошибок, не говоря уже об измене или предательстве. Иногда, люди сами хотят вернуть прежние отношения, но прощать и идти на компромиссы не готовы.

Телец

Тельцы - самые верные люди. Их очень сложно влюбить в себя, они редко поистине любят кого-то, но если это происходит, то это навсегда.

Они никогда не подведут и не предадут своего партнёра, и даже если их бросают они хотят вернуть все вспять. Они готовы простить все ошибки, забыть все обиды и начать все с начала, сделав всё что в их силах.

Большим ударом для людей, рождённых под этим знаком зодиака, может стать измена. Они никогда не забудут этого своему партнёру, телец может простить, но он никогда этого не забудет и в сложной ситуации, он обязательно это припомнит.

Рак

Рак - одни из самых эмоциональных знаков Зодиака. Когда Рак находится в отношениях, он очень привязан к своему партнеру. Поэтому заводить новые отношения может стать трудным занятием для Рака. Для представителей этого знака много времени уходит на то, чтобы забыть и не вспоминать памятные моменты, которые они разделяли со своим бывшим партнером. Это также является причиной, почему Рак снова может захотеть возобновить отношения. Поэтому, раки знают тысячу и один способ вернуть прежние отношения, в которых им было поистине комфортно.

Лев

Львы известны своим доминирующим характером и вряд ли смогут преодолеть тот факт, что отношения разорвались или, все пошло не так, как планировалось. Учитывая это - Львы могут пойти невероятно далеко, чтобы получить то, чего они хотят, даже если это означает, что нужно будет возобновить отношения с бывшим любимым человеком.

Весы

Люди, рождённые под знаком весов, очень сбалансированные и неконфликтные. Они никогда не станут начинать ссору с любимым человеком без повода.

Весы любят стабильность и комфорт, именно поэтому, им невероятно сложно отпускать дорогих им людей из своей жизни.

Они редко идут на измену, они по-настоящему преданы своему партнёру, а если произошла измена, то человек рождённый под этим знаком зодиака, непременно признается в содеянном, так как они не умеют скрывать истинные чувства и врать.

Они могут быть безумно ревнивы, что будет сильно раздражать противоположный пол, но сами дальше безобидного, а порой даже ненамеренного флирта, редко заходят.

Рыбы

Это очень гордый и порой даже самовлюблённый знак зодиака. Они не будут извиняться перед кем-попало и пытаться вернуть отношения, в которых им было дискомфортно или их предали.

Но если люди, рождённые под этим знаком зодиака, пытаются вернуть былые отношения, значит они по-настоящему любят человека.

Также, рыбы могут отказать в предложении вернуть былые отношения и сами никогда не будут пытаться это сделать, если в отношениях с человеком ему было скучно. Они не любят размеренную семейную жизнь, они живут приключениями и эмоциями.

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