«Все было естественно»: Кузьмин с теплом вспоминает свой роман с Пугачевой

Как сообщил музыкант, все началось с просьбы Примадонны. В 80-х ее пригласили выступить на рок-фестивале в Германии. Артистка растерялась — ей потребовался человек, который смог бы подготовить программу, адаптированную к мероприятию. Звезде посоветовали обратиться к Владимиру Кузьмину.

Алле Пугачевой понравилось работать с музыкантом, и она замолвила за него словечко в Кремле, отметив, что только с ним поедет в Германию. Так сбылась мечта рокера оказаться за границей. После выступления на фестивале в СССР вышла статья с заголовком «У нас две звезды — Пугачева и Кузьмин». Прочитав этот материал, Игорь Николаев написал хит «Две звезды».

Владимир отказывался петь «попсовую» композицию, но Примадонна убедила. Когда трек зазвучал по радио, у Кузьмина не стало отбоя от поклонников. В эфире шоу «Судьба человека» артист пожаловался, что в то время ему приходилось тяжело — играл по три-четыре концерта в день.