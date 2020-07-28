У поклонников отвалилась челюсть от безупречной фигуры Водяновой! А ваша еще на месте?

Наталья Водянова вместе с женихом Антуаном Арно и пятью детьми отправилась в Сен-Тропе. Большая семья поселилась на роскошной вилле недалеко от моря, передают Dni.ru.
В личном блоге знаменитость поделилась несколькими кадрами с отдыха. Вместе с младшими наследниками артистка с удовольствием играет на пляже. Звезда предпочитает не показывать детей от Антуана Арно — шестилетнего Максима и четырехлетнего Романа.
На снимке, который Наталья Водянова опубликовала в инстаграм-аккаунте, один из мальчиков сидит спиной к фотографу. Модель стоит рядом на коленках и смотрит в камеру. Для похода к морю девушка выбрала стильный слитный купальник с анималистичным принтом. «С королем песчаного замка», — уточнила звезда.
Поклонники обратили внимание на точеную фигуру 38-летней модели. «Морская черепашка по имени Наташка (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — прим. ред.)», «Купальник шикарный, в меру открытый, красиво, изысканно!», «Как я люблю женщин, которые со временем не меняют своего детского настроя на жизнь!», «Славный король!», «Наташечка, вы совсем ничего не кушаете? Вы красавица!» — уверены подписчики.
Напомним, летом этого года Наталья Водянова должна была выйти замуж за Антуана Арно после десяти лет отношений. Предложение девушка получила во время новогодних каникул. Пара уже успела разослать приглашения гостям и выбрать место для проведения праздника, однако пандемия коронавируса спутала планы. Чтобы не рисковать, влюбленные перенесли свадьбу на следующий год.