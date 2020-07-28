У поклонников отвалилась челюсть от безупречной фигуры Водяновой! А ваша еще на месте?

В личном блоге знаменитость поделилась несколькими кадрами с отдыха. Вместе с младшими наследниками артистка с удовольствием играет на пляже. Звезда предпочитает не показывать детей от Антуана Арно — шестилетнего Максима и четырехлетнего Романа.

На снимке, который Наталья Водянова опубликовала в инстаграм-аккаунте, один из мальчиков сидит спиной к фотографу. Модель стоит рядом на коленках и смотрит в камеру. Для похода к морю девушка выбрала стильный слитный купальник с анималистичным принтом. «С королем песчаного замка», — уточнила звезда.

Поклонники обратили внимание на точеную фигуру 38-летней модели. «Морская черепашка по имени Наташка (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — прим. ред.)», «Купальник шикарный, в меру открытый, красиво, изысканно!», «Как я люблю женщин, которые со временем не меняют своего детского настроя на жизнь!», «Славный король!», «Наташечка, вы совсем ничего не кушаете? Вы красавица!» — уверены подписчики.