Не могу есть: экс-участница шоу «Дом-2» бесконтрольно теряет вес

Во время карантина Виктория Боня с радостью сообщила, что поправилась на шесть килограммов. Она даже отбивалась от нападок подписчиков, которые упрекали ее в лишнем весе. «Я горжусь своим телом», – говорила телеведущая.

Но сохранить 58 килограммов у Instagram-звезды не получилось. Сейчас у Виктории нет аппетита. Телеведущая даже не может себя заставить есть. За последние несколько дней она похудела на пять-шесть килограммов.

Боня призналась, что находится в тупике. Она не знает, каким образом поправиться. На днях телеведущая испекла порядка двадцати блинов и одна их съела. После трапезы Виктория решила прилечь, чтобы еда быстро усвоилась.

Сообщая о проблеме с питанием, Боня нисколько не шутила. Для нее эта тема крайне важна. Поэтому экс-участница «Дома-2» поинтересовалась у поклонников, какими способами можно вернуть аппетит.