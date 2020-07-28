«Животик уже видно»: Богомолов показал фото беременной Собчак

Поклонники стали подозревать Ксению Собчак в беременности после того, как она начала носить свободную одежду. В недавнем выпуске передачи «Осторожно: Новости» журналистка предстала в наряде, который скрывает живот. Собчак отметила, что сейчас такие вещи в тренде.

Однако даже свободные наряды выдают округлившийся живот Ксении. Недавно муж телеведущей Константин Богомолов показал фото, на котором она запечатлена во время прогулки по Москве. Журналистка оперлась на каменное ограждение, выставив живот вперед.

Поклонники начали писать: «Скоро мама», «Животик уже видно», «Она в положении?» Есть и те, кто сомневается в беременности Ксении. «Может, человек плотно поел», – предположила подписчица.