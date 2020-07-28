Леонид Якубович может уйти из «Поля чудес»

Соавтор «Поля чудес» Анатолий Гольдфедер в конце весны ушел из жизни, подхватив коронавирус. Ему было 70 лет. Скоропостижный уход генерального продюсера программы стал тяжелым ударом для его близкого друга Леонида Якубовича и проекта в целом. «Я даже не представляю себе, что будет дальше, мы дружили больше 40 лет, погиб мой брат, это все, что я могу сказать», — поделился ведущий с изданием.
Артист считает, что Гольдфедер приносил 70% успеха программе «Поле чудес». Якубович высказался: «Все, что будет дальше происходить со мной и с передачей, — следствие того, что он нам оставил». Теперь же решение о возможном закрытии программы или его увольнении будет принимать руководство Первого канала.
Артист отметил, что съемки продолжаются и он уходить с проекта «Поле чудес» не собирается. Однако, только верхушка канала может распоряжаться их судьбой в данной ситуацией. Напоминаем, Леонид Якубович пребывает в статусе ведущего вот уже 30 лет, пишет Обалдела.ру.
Эта роль принесла ему не только грандиозную славу, но и некоторые неудобства. «У меня сложился эдакий образ бесконечного весельчака. Меня не очень устраивает, что меня ассоциируют с ним. Но с этим ничего поделать нельзя. Это такое сложившееся за 30 лет амплуа, и оно порой и на судьбу тоже влияет», — отметил он.
Совсем скоро он отпразднует 75-летие. Леонид Аркадьевич не планирует пышное застолье, но не исключает что настроение переменится, и он все же позовет большое количество друзей. Селебрити до сих пор не может проверить что большая часть жизни осталась позади. По его признанию, в душе он ощущает себя тридцатилетним.