Леонид Якубович может уйти из «Поля чудес»

Артист считает, что Гольдфедер приносил 70% успеха программе «Поле чудес». Якубович высказался: «Все, что будет дальше происходить со мной и с передачей, — следствие того, что он нам оставил». Теперь же решение о возможном закрытии программы или его увольнении будет принимать руководство Первого канала.

Артист отметил, что съемки продолжаются и он уходить с проекта «Поле чудес» не собирается. Однако, только верхушка канала может распоряжаться их судьбой в данной ситуацией. Напоминаем, Леонид Якубович пребывает в статусе ведущего вот уже 30 лет, пишет Обалдела.ру.

Эта роль принесла ему не только грандиозную славу, но и некоторые неудобства. «У меня сложился эдакий образ бесконечного весельчака. Меня не очень устраивает, что меня ассоциируют с ним. Но с этим ничего поделать нельзя. Это такое сложившееся за 30 лет амплуа, и оно порой и на судьбу тоже влияет», — отметил он.