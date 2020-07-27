Пн, 27.07.2020
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Королева Елизавета «убита горем»: cкорее всего она никогда не увидит своего правнука Арчи из-за конфликта с Меган Маркл и принцем Гарри

Королева Елизавета II

ФОТО: George Rogers/SIPA/George Rogers/SIPA

Несмотря на то, что Елизавета II вместе со своим супругом принцем Филиппом находится на карантине и с марта не покидает пределов Виндзорского дворца, она вовсе не намерена отменять традиционный отпуск в Балморале. Он пройдет в августе. В Шотландии соберутся все основные члены королевской семьи, передает портал портал Grazia.

Kate Middleton and Queen Elizabeth during Royal Ascot at Ascot Racecourse Королева Елизавета II

ФОТО: Anwar Hussein / EMPICS Entertainment

Как сообщают журналисты The Telegraph, принц Чарльз приедет туда со своей супругой Камиллой Паркер-Боулз, а принц Уильям и Кейт Миддлтон возьмут всех своих детей, чтобы дать прабабушке и прадедушке возможность насладиться общением с маленькими наследниками. Ни с кем из них Елизавета II не общалась вживую с марта этого года.

Меган Маркл и принц Гарри

ФОТО: Anwar Hussein/EMPICS Entertainment

Однако авторитетное издание настаивает, что маленького Арчи — сына принца Гарри и Меган Маркл — королева тоже хотела бы видеть, но уже сомневается, что однажды встретится с ним. И все дело в выходе скандальной биографии герцогов Сассекских, о которой в последнее время трубят практически все британские СМИ.

Принц Арчи с матерью.

ФОТО: GEORGES ROGERS-POOL/SIPA/GEORGES ROGERS-POOL/SIPA

«Слабо верится в то, что после всего произошедшего Меган и Гарри покинут США и присоединятся к королевским каникулам в Шотландии. Так что теперь у многих возникает вопрос о том, когда Елизавета II и принц Филипп увидят Арчи и увидят ли они его вообще», — заявляют журналисты.

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