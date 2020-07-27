Королева Елизавета «убита горем»: cкорее всего она никогда не увидит своего правнука Арчи из-за конфликта с Меган Маркл и принцем Гарри

Несмотря на то, что Елизавета II вместе со своим супругом принцем Филиппом находится на карантине и с марта не покидает пределов Виндзорского дворца, она вовсе не намерена отменять традиционный отпуск в Балморале. Он пройдет в августе. В Шотландии соберутся все основные члены королевской семьи, передает портал портал Grazia.
Как сообщают журналисты The Telegraph, принц Чарльз приедет туда со своей супругой Камиллой Паркер-Боулз, а принц Уильям и Кейт Миддлтон возьмут всех своих детей, чтобы дать прабабушке и прадедушке возможность насладиться общением с маленькими наследниками. Ни с кем из них Елизавета II не общалась вживую с марта этого года.
Однако авторитетное издание настаивает, что маленького Арчи — сына принца Гарри и Меган Маркл — королева тоже хотела бы видеть, но уже сомневается, что однажды встретится с ним. И все дело в выходе скандальной биографии герцогов Сассекских, о которой в последнее время трубят практически все британские СМИ.
«Слабо верится в то, что после всего произошедшего Меган и Гарри покинут США и присоединятся к королевским каникулам в Шотландии. Так что теперь у многих возникает вопрос о том, когда Елизавета II и принц Филипп увидят Арчи и увидят ли они его вообще», — заявляют журналисты.