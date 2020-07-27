Королева Елизавета «убита горем»: cкорее всего она никогда не увидит своего правнука Арчи из-за конфликта с Меган Маркл и принцем Гарри

Kate Middleton and Queen Elizabeth during Royal Ascot at Ascot Racecourse Королева Елизавета II ФОТО: Anwar Hussein / EMPICS Entertainment

Как сообщают журналисты The Telegraph, принц Чарльз приедет туда со своей супругой Камиллой Паркер-Боулз, а принц Уильям и Кейт Миддлтон возьмут всех своих детей, чтобы дать прабабушке и прадедушке возможность насладиться общением с маленькими наследниками. Ни с кем из них Елизавета II не общалась вживую с марта этого года.

Меган Маркл и принц Гарри ФОТО: Anwar Hussein/EMPICS Entertainment

Однако авторитетное издание настаивает, что маленького Арчи — сына принца Гарри и Меган Маркл — королева тоже хотела бы видеть, но уже сомневается, что однажды встретится с ним. И все дело в выходе скандальной биографии герцогов Сассекских, о которой в последнее время трубят практически все британские СМИ.

Принц Арчи с матерью. ФОТО: GEORGES ROGERS-POOL/SIPA/GEORGES ROGERS-POOL/SIPA