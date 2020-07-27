«Снова мама»: пользователи Сети активно обсуждают возможную беременность Собчак

Константин Богомолов поделился с подписчиками фотографией с прогулки по Москве. Режиссер запечатлел супругу Ксению Собчак на фоне памятника Петру I в центре столицы.

Телеведущая предстала в легком летнем платье свободного кроя, оперевшись на каменное ограждение набережной. Многие подписчики, увидев фото, решили, что 38-летняя звезда скоро вновь станет мамой, делится портал «Радио Комсомольская Правда».

«Она в положении?», «Ксения беременна или я ошибаюсь?», «Скоро мама», «Животик уже видно», «Беременна?» — написали фолловеры Богомолова.

Сама Ксения пока никак не ответила на предположения фанатов. Однажды телеведущая уже говорила, что непрочь родить еще одного ребенка. Впрочем, таких фото, по которым Собчак приписывали беременность, было тоже уже немало.

У Ксении Собчак есть трехлетний сын Платон, рожденный в браке с актером Максимом Виторганом. Малыш растет талантливым и смышленым, постоянно радуя родителей своими успехами.