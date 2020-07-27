Пн, 27.07.2020
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«Снова мама»: пользователи Сети активно обсуждают возможную беременность Собчак

Ксения Собчак

ФОТО: Dmitry Bulanov/TASS

Новый снимок телеведущей Ксении Собчак обсуждают в Сети. Привлек внимание пользователей округлившийся живот ведущей.

Константин Богомолов поделился с подписчиками фотографией с прогулки по Москве. Режиссер запечатлел супругу Ксению Собчак на фоне памятника Петру I в центре столицы.

Телеведущая предстала в легком летнем платье свободного кроя, оперевшись на каменное ограждение набережной. Многие подписчики, увидев фото, решили, что 38-летняя звезда скоро вновь станет мамой, делится портал «Радио Комсомольская Правда».

«Она в положении?», «Ксения беременна или я ошибаюсь?», «Скоро мама», «Животик уже видно», «Беременна?» — написали фолловеры Богомолова.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Сама Ксения пока никак не ответила на предположения фанатов. Однажды телеведущая уже говорила, что непрочь родить еще одного ребенка. Впрочем, таких фото, по которым Собчак приписывали беременность, было тоже уже немало.

У Ксении Собчак есть трехлетний сын Платон, рожденный в браке с актером Максимом Виторганом. Малыш растет талантливым и смышленым, постоянно радуя родителей своими успехами.

У Константина Богомолова есть дочка Аня. Девочке девять лет, она живет с мамой Дарьей Мороз. Режиссер свое единственное чадо любит и всесторонне развивает. Аня учится в немецкой школе при Посольстве Германии, в детской музыкальной школе, а также занимается теннисом.

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