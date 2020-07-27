Врач рассказал, как Лолите Милявской удалось похудеть за несколько дней

Он рассказал, как Лолите удалось стать стройной буквально за несколько дней: «Насколько можно судить по тому эффекту похудения, который получила певица, она прибегла к бандажированию желудка. Это вмешательство дает возможность сбросить до 50 процентов веса. Если происходит большая потеря веса 60-80 процентов, можно говорить о других более серьезных хирургических методах (рукавной гастропластике или шунтированию желудка). Бандажирование помогает значительно уменьшить полость желудка, не удаляя при этом ничего. В верхней части желудка хирург формирует мини-желудок, на остальную часть накладывается силиконовое кольцо, которое выполняет функцию бандажа», пишет 7d.org.ua.