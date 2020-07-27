Проклятый коронавирус: Сафронов купил аппарат ИВЛ и вызвал два десятка врачей на дом

Еще весной, когда весь мир находился в самоизоляции, Никас постарался помочь медикам. Он купил и передал в дар Областной детской инфекционной больнице Ульяновска новейший аппарат ИВЛ, сделал защитные маски со своими картинами и раздал сотрудникам детских клиник, перечислил деньги в фонд помощи.

А теперь Сафронов собрал два десятка врачей из «красной зоны» в своей роскошной квартире в центре Москвы. Доктора сняли костюмы и маски и превратились в свободных художников. Они рисовали, пили шампанское, ели фрукты и наслаждались прекрасной игрой пианиста Юрия Розума.

Вечер закончился вручением подарков. Сафронов преподнес медикам инновационные электрические чайники, художественные наборы, зонты с принтами своих картин, альбомы и книги.

Сын Сафронова Лука (в центре) тоже поблагодарил врачей. ФОТО: dni.ru

Посвятил эту встречу художник своему умершему от COVID-19 другу Анатолию Трушкину. Писатель-сатирик боролся за жизнь больше месяца, но страшный вирус победил.