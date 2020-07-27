Оксана Самойлова опубликовала забавное видео с пятимесячным сыном

32-летняя Оксана Самойлова показала в инстаграме милый ролик с 5-месячным сыном Давидом, который держится за палец мамы и то и дело норовит сесть, передает портал Дети Mail.ru.
В подписи к видео бизнесвумен, которую ранее раскритиковали за то, что ее ребенок в таком раннем возрасте часто запечатлен сидящим в кадре, рассказала:
Что за ребенок. Он с 4-х месяцев решил, что пора бы и сидеть начать. И я вот месяц его уже притормаживаю, но безуспешно. Он все равно садится при любом удобном моментике. Ну, уже в принципе можно. Такими темпами, думаю, к году уже бегать будет вовсю.
«Такой сладкий», «Милашка», «Какой бойкий парень!», «Самостоятельный очень», «Сейчас дети суперранние», «Мамин ангелочек», — умилились в комментариях поклонники.
Напомним, ранее Самойлова официально прокомментировала воссоединение с Джиганом. По словам модели, она сохранила брак ради детей.
Джиган и Самойлова поженились в 2012 году. У пары есть три дочки и сын, появившийся на свет 18 февраля. Вскоре после рождения младшего ребенка Джиган попал в реабилитационную клинику в Майами. 31 марта бизнесвумен объявила, что разводится с рэпером. Однако в середине июня Самойлова и Джиган не явились на заседание суда по делу об их разводе, начав публиковать совместные фотографии, после чего в сети появились слухи о примирении супругов.