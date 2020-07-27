Оксана Самойлова опубликовала забавное видео с пятимесячным сыном

Что за ребенок. Он с 4-х месяцев решил, что пора бы и сидеть начать. И я вот месяц его уже притормаживаю, но безуспешно. Он все равно садится при любом удобном моментике. Ну, уже в принципе можно. Такими темпами, думаю, к году уже бегать будет вовсю.