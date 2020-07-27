В Сети осудили отца, который платит сыну за чтение книг

Кроме того, чтение книг позволяет ребенку менять режим дня. В семье принято укладываться рано, но если мальчик занят чтением, то ему разрешают лечь позже.

Пользователи сети осудили Дэвида. Они посчитали, что такая мотивация закончится сразу, как только отец перестанет платить ребенку. Кроме того, они предположили, что сын может обманывать папу ради получения денег.

Но были и те, кто поддержал мужчину. Один интернет-пользователь рассказал, что мама привила ему любовь к книгам именно таким образом. И если сначала он читал за вознаграждение, то потом стал делать это просто для души.