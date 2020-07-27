Наконец-то все увидели, как выглядит молодая жена Макаревича!

Жена лидера рок-группы «Машина времени» опубликовала кадры из вояжа в своем инстаграм-аккаунте. Эйнат Кляйн и Андрей Макаревич посетили русскую глубинку.

«Для меня красоты средней полосы — невероятная экзотика», — призналась она. По словам девушки, они спонтанно поехали в Ростов Великий и Переславль Залесский. Города оставили у нее самые приятные впечатления.

Она добавила, что ей наконец-то удалось воссоединиться с любимым человеком. Дело в том, что Андрей Макаревич находился на самоизоляции в Москве, а его избранница — в Израиле.