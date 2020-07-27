Лола Тейлор: «Аршавин начал приставать прямо в кафе. Даже за грудь трогал»

Изначально Тейлор хотела сфотографироваться с Аршавиным, но тот отказался. «Мы сидели за столом, я предложила: «Давай фоткаться!» Он — на попятную. Я ему говорю: «Я, между прочим, тоже не последний человек в стране!» Сказала ему, что я порнозвезда. Его завел этот факт. После этого он стал вести себя более раскованно, трогал меня повсюду. Мы долго сидели в ресторане — часа четыре. А уже потом пошли в гостиничный номер», — поделилась Лола, пишет Starhit.

Футболисты предлагали девушке групповой секс. По ее словам, они явно не в первый раз обращались к кому-либо с такой инициативой. «Когда мы завели этот разговор, я у него спросила: «Ты будешь себя уверенно чувствовать?» Обычно же, когда два партнера, у одного член падает, а у другого – встает. Аршавин уверенно ответил, чтобы я за это не переживала. «Будет все нормально!» — сказал он мне. Они с Быстровым хотели переспать со мной. А потом в комнату к нам третий пришел. Не знаю зачем», — рассказала порнозвезда.

Лола Тейлор. ФОТО: Lyubov Bushueva

В итоге интимной близости у Лолы ни с кем из компании не произошло. Порноактриса утверждает, что именно из-за отказа в селфи она решила не спать с Аршавиным и его друзьями.

«Я думаю, они не сильно расстроились. На следующий день уже сидели с другими девчонками. Они приехали отдыхать, а заодно присунуть разным. Но я не лезу в личную жизнь. Я сама приехала за этим в Геленджик. В Москве как-то не очень удобно этим заниматься, а на курорте можно», — отметила Лола.