Звездного эстонского стриптизера Марко вышвырнули из кафе

По словам Тасане, сидел он в кафе отеля Olümpia в пятницу вечером за столом, ел торт и пил сок, когда к нему подошел молодой официант и приказал самому известному стриптизеру в Марьямаа покинуть заведение.

Стало известно, что Тасане пришел в кафе за 10 минут до закрытия, но мужчина сам этого и не знал. Официант еще сказал ему, что хочет идти домой, потому что пятница на дворе.

«Спросил у него, неужели это пранк? Пришлось взять свой сок и тарелку с тортом и пойти в другое помещение... выйти из кафе...» - разозлился Тасане на этот хамский поступок.

В кафе был еще мужчина старшего возраста, кого тоже попросили выйти. Его тоже поразил такой поступок официанта.

«Было бы вежливо позволить доесть торт. Был там клиентом много лет, но меню всё равно хуже, больше туда не вернусь», - написал Марко Тасане.