Таллиннская певица Анна Лейтан принимает поздравления: в семье вновь пополнение!

На поздравления Анна Лейтан тоже ответила: «Благодарю всех вас! Нам очень приятно! Всем добра. Мы стремимся домой, так как дома, как известно, и стены лечат. Малышка чувствует себя хорошо. Мама адаптируется под новый режим. Всё прошло под чутким руководством абсолютного профессионала и замечательного человека доктора Константина Ридного. И вроде в третий раз я мама, но всё заново и по-другому. Мне повезло и меня окружают замечательные люди».