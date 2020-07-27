Таллиннская певица Анна Лейтан принимает поздравления: в семье вновь пополнение!

О рождении дочери вчера на своей странице в Facebook поклонникам и доброжелателям сообщила певица Анна Лейтан.
Анна известна по участию в проекте «Мэй Дэй», который смело можно назвать одним из самых успешных в русском шоубизе Эстонии.
Коротко, но четко написала певица: «#мыродились»
Местные политики, фанаты и коллеги по цеху засыпали артистку поздравлениями.
На поздравления Анна Лейтан тоже ответила: «Благодарю всех вас! Нам очень приятно! Всем добра. Мы стремимся домой, так как дома, как известно, и стены лечат. Малышка чувствует себя хорошо. Мама адаптируется под новый режим. Всё прошло под чутким руководством абсолютного профессионала и замечательного человека доктора Константина Ридного. И вроде в третий раз я мама, но всё заново и по-другому. Мне повезло и меня окружают замечательные люди».