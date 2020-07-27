Хороший заработок: платья покойной Началовой показывают за деньги

В начале апреля историк моды открыл в калининградском Историко-художественном музее выставку нарядов звезд эстрады "Звуки моды", а сам вскоре попал в больницу с двусторонним воспалением легких. Выставка в Калининграде закрылась из-за карантина. И вот теперь, когда ограничительные меры сняли, она снова работает – экспозицию продлили до конца лета.

"Я собрал целую галерею сценических костюмов див советской эстрады и звезд современного шоу-бизнеса, – говорит Васильев. – Мне потребовалось несколько лет, чтобы собрать под одной крышей более полусотни самых узнаваемых нарядов, принадлежавших самым ярким звездам отечественной сцены – от Клавдии Шульженко и Аллы Баяновой до Валерии и Кристины Орбакайте. Экспозиция наглядно соединила в себе два таких понятия как "мода" и "музыка".

Самый популярный, по мнению смотрителей музея, экспонат – концертное платье Юлии Началовой. Оно соседствует с нарядами других именитых див – Людмилы Гурченко, Татьяны Шмыги, Аллы Пугачевой, Валентины Толкуновой. Органично дополняют экспозицию украшения, аксессуары, флаконы духов, пудреницы, губные помады.