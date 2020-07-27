Терпение лопнуло: Ким Кардашьян решила развестись с Канье Уэстом

Музыкант в последнее время ведет себя странно. В частности, он начал писать скандальные сообщения о личной жизни, обвиняя жену изменах. Также Канье Уэст заявил, что модель пыталась упечь его в психушку.

Ким Кардашьян терпеть такое поведение мужа не стала. Она решила с ним развестись. Однако пока неизвестно, когда начнется бракоразводный процесс.

Рэпер уже принес публичные извинения жене. он признал, что не должен был раскрывать подробности их личной жизни. Уэст попросил у знаменитой жены прощения. Также он согласился, что ему действительно нужно обратиться к специалистом из-за своего психического состояния.

Напомним, Канье Уэст и Ким Кардашьян поженились в 2014 года. Пара воспитывает четверых детей. А в начале этого года Уэст признался, что вновь мечтает о пополнении в семье. Однако звезда этого не захотела.

Ранее муж Ким Кардашьян огласил свои планы на ближайший год. Рэпер всерьез намерен стать вторым чернокожим президентом в истории Америки. О таком решении музыкант сообщил в свое твиттере.