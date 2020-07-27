«Мне невероятно повезло с тещей»: муж Полины Гагариной восхищается ее матерью

42-летний Дмитрий Исхаков признается, он сумел выстроить отличные отношения с матерью Полины Гагариной. Несмотря на приближающийся развод и проблемы в отношениях, он отлично общается с тещей и приглашает ее в качестве модели в собственную фотостудию. Сегодня экс-возлюбленный Гагариной поделился с публикой кадрами родственницы и осыпал ее комплиментами.

«Мне невероятно повезло с тещей. Подозреваю, это редкость. Ирония вся в том, что напоследок открылась еще одна сторона ее таланта. Она чудесная модель для съемок. Официально я открываю новую главу в ее жизни и буду представлять ее, как агент на рынке моделей для съемок», — заявил Исхаков.

Фотографии матери певицы вызвали восторг у подписчиков Дмитрия, которые поспешили усыпать Екатерину Владимировну комплиментами. «Мама Полины очень красивая, нежная и женственная!»; «Какая же она красивая. Поля пошла в маму, она безумно похожа на нее»; «Невероятная женщина», — отозвались неравнодушные.

Напомним, что Гагарина и Исхаков поженились в 2014 году. Фотограф сделал возлюбленной предложение в одном из самых романтичных мест Парижа. Свадебное торжество же состоялось в Москве. Через три года у пары родилась дочь Мия. Кроме того, Дмитрий занимался воспитанием Андрея — наследника Полины от первого брака с Петром Кисловым — и смог выстроить отличные отношения с пасынком.

«Помню наше знакомство. Мы приехали забирать его из сада и он, сев на заднее сидение и оценив меня, сказал, вы очень интеллигентный молодой человек. С тех пор мы лучшие друзья», — вспоминал ранее фотограф.