Бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова уж точно не скучала на его дне рождения

Вечеринка состоялась в банкетном зале White Park New Riga Bay. В ресторан съехался практически весь шоу-бизнес. Среди гостей были: Наталья Рудова, Настасья Самбурская, Андрей Макаревич, Шура, Ольга Бузова, DJ Smash, Саша Савельева, участники группы «Дискотека Авария» и многие другие. Именинник не забыл позвать на праздник и бывшую жену Марию, которая в декабре прошлого года вышла замуж за баскетболиста.