Бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова уж точно не скучала на его дне рождения

26 июля Андрей Григорьев-Апполонов отметил 50-летний юбилей. Важный день своей жизни певец провел в кругу самых близких. Солист группы «Иванушки International» пригласил на праздничное мероприятие не только друзей и коллег, но и экс-жену — Марию, пишет Starhit.ru.
Вечеринка состоялась в банкетном зале White Park New Riga Bay. В ресторан съехался практически весь шоу-бизнес. Среди гостей были: Наталья Рудова, Настасья Самбурская, Андрей Макаревич, Шура, Ольга Бузова, DJ Smash, Саша Савельева, участники группы «Дискотека Авария» и многие другие. Именинник не забыл позвать на праздник и бывшую жену Марию, которая в декабре прошлого года вышла замуж за баскетболиста.
В личном блоге экс-избранница Андрея Григорьева-Апполонова поделилась кадрами с мероприятия. Мария опубликовала выступления некоторых артистов — на видео она с удовольствием им подпевала. Также бывшая супруга музыканта устроила зажигательные танцы в разноцветном платье в пол.