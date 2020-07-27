Айза Анохина: «В Сети меня называют старой и страшной»

35-летняя Айза всегда честна со своими подписчиками. В личном блоге бизнесумен призналась, что ее постоянно критикуют. Как подчеркнула блогер, иногда у нее бывают моменты, когда она сама себе не нравится, но в целом звезда довольна своей внешностью.

«Так странно! В Сети меня называют старой и страшной, а я уверена, что я красивая и молодая. Еще ого-го какая огонь-баба. Девки, зато вы у меня самые красивые! Ну, а если вам нужна страшная подруга, то у вас всегда есть я!» — с юмором написала бывшая супруга Гуфа.

Поклонники поспешили поддержать знаменитость. Они отметили, что Айза находится в хорошей форме и ей еще далеко до старости. «Как вы выносите такие комментарии? Нужно быть с железными нервами, я бы точно не выдержала!»; «Айза — привлекательная и молодая. А я себя старой и в 45 не считаю!»; «Никого не слушай, игнорируй подобные сообщения! Главное, что ты себя любишь!» — отреагировали на публикацию фанаты.

Айза не скрывает — бывший супруг, Дмитрий, часто говорил ей, что она не привлекательная. Вскоре из-за экс-избранника у звезды появились комплексы. По словам блогера, рэпер также любил ее покритиковать. «Первый брак показывал мне, что я — никто. Я была лишь при Гуфе. Когда мы начали встречаться, он не считался знаменитым, у него было лишь пару песен. У меня не было амбиций, я просто любила его. А потом я осталась без бабок, друзей и работы. Его друзья скрывали от меня измены. Он же крутой Гуф, а я кто? Он меня так сильно в этом убедил. Говорил, что я ничтожество», — откровенничала бизнесвумен.

Не так давно Айза сообщила, что и отношения с Олегом Майами дали трещину. Блогер писала — она не пара 29-летнему певцу. Однако звезда продолжает публиковать совместные снимки с музыкантом, намекая, что между ними все еще есть романтические чувства.