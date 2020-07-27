Семье убитого 16-летнего актера из «Ералаша» угрожают накануне суда над преступником

29 января 16-летний Иван Ревякин возвращался вместе с двоюродным братом из колледжа. На улице мальчик случайно толкнул плечом прохожего, из-за чего между ними начался конфликт. В пылу ссоры оппонент набросился на Ивана с ножом и перерезал ему горло. Тогда эту трагедию обсуждала вся страна, ведь Иван был не просто студентом, но и начинающим актером, который успел сыграть в нескольких выпусках «Ералаша».

И вот 29 июля в Волгограде должен состояться суд над преступником. Вроде бы развязка близка, но родственники Вани сильно переживают: им с недавних пор регулярно поступают угрозы.

«Защитников убийцы в городе очень много. Эти самые защитники очень сильно выражали свое недовольство, присылая угрозы в адрес нашей семьи. Мнения людей в городе разделены 50/50. Одна часть понимает, что преступник виновен, а другая защищает его. Сейчас в городе все чаще происходят подобные преступления, но никто, судя по всему, не придает этому значения. В любой момент могут напасть, избить, убить. И в таких условиях кто-то еще смеет оправдывать убийцу», — поделилась тетя погибшего — Светлана.

Напомним, что воспитанием Ивана занимались преимущественно тетя и бабушка. Мамы у мальчика не было, а отец работал в другом городе. Для Светланы смерть племянника стала полнейшим шоком, и она настаивает на максимально строгом суде над преступником.

Все эти месяцы родственникам не позволяли ознакомиться с материалами дела и уликами. Однако семья не сомневается, что суд будет справедливым. «Думаю, посадят его в любом случае. Не знаю, что будет, если его вдруг отпустят. Сейчас убийце грозит до 15 лет лишения свободы. Заседание должно быть открытым, поэтому мы всей семьей собираемся его посетить», — подчеркнула Светлана.

Чаще всего защитники убийцы апеллируют к тому, что у Ивана при жизни тоже были проблемы с законом. Незадолго до смерти юноша вместе с друзьями украл у случайного прохожего телефон. Несмотря на это, учителя и друзья отзывались о начинающем актере исключительно положительно. Именно поэтому все близкие Ревякина надеются, что справедливость все-таки восторжествует.