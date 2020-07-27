Умерла 104-летняя звезда «Унесенных ветром» Оливия де Хэвилленд

На 105-м году жизни умерла англо-американская актриса, одна из самых популярных и востребованных голливудских актрис 1930-х и 1940-х годов, Оливия де Хэвилленд, сообщает СNN со ссылкой на Лизу Голдберг, официального представителя актрисы.

По словам Голдберг, актриса умерла 26 июля по естественным причинам в своем доме в Париже. Она жила в Париже более шестидесяти лет. Отметим, что недавно, 1 июля, актриса отпраздновала свое 104-летие.

Наиболее знаменитой ролью Хэвилленд стала Мелани Гамильтон-Уилкс в знаменитом фильме «Унесенные ветром» (1939), который считается самым прибыльным фильмом всех времен. Другие известные работы актрисы – в фильмах «Наследница», «Приключения Робин Гуда», «Тише, тише, милая Шарлотта» и «Моя кузина Рэйчел».