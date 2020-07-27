«Каждый пиарится как может»: Гоша Куценко ответил на обвинения в домогательствах

53-летний Гоша Куценко был крайне удивлен подобными обвинениями в свой адрес и поспешил ответить предполагаемой жертве в личном блоге: «Я скажу одно — каждый пиарится как может. Примечательно, что мы уже год пишем сценарий на тему харассмента. Есть реальная жизнь, а есть кино: вот мы и получили шикарный комедийный эпизод».

При этом сама блогер TikTok Алина сначала обнародовала переписку с артистом, где он предлагает ей уединиться в закрытом номере отеля, а затем решила отказаться от своих слов. В социальных сетях она сообщила, что ее не правильно поняли.

Я не обвиняла никого в домогательствах. Речь шла про манипуляторство своим положением. Это принципиально разные вещи! Манипуляторство — низко и ненормально, домогательство — противозаконно,

— сообщила Алина.

Блогер Алина отказалась от своих слов

Блогер признается, что не ожидала такого ажиотажа от этой истории — она не является актрисой или фанаткой, а просто девушкой, которая решила рассказать о проблеме. Но после резонанса, звезда TikTok отказалась общаться с прессой или участвовать в каких-либо тв-шоу на эту тему. «Я пожалела, что выложила видео. Урок понят, больше подобными вещами делиться не буду», — рассказала Алина.

Поклонники разделились на два лагеря — одни поддержали Гошу Куценко и заявили, что на его известном имени просто решили сделать очередной пиар: «Все звезды ее хотят, что тут поделаешь», «Неприятная ситуация! Жаль, что именно вы в нее попали», «Многие хотят пропиариться на талантливых людях. Гоша-держись».

Алина считает, что зря рассказала об истории с Гошей Куценко

Нашлись и те, люди, которые поставили под сомнения слова звезды фильма «Антикиллер» — по их мнению, неспроста в Сети последнее время все чаще появляются истории о харассменте, где девушки обвиняют мужчин в недостойном поведении.