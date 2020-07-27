Встреча со слезами на глазах: после 4 месяцев разлуки Александра Вилюмовская упала в объятия мужа в Ивангороде
Солистка ЛОТОS вернулась домой в Россию! Автор и исполнительница песен "Границы" и "На карантине", солистка и продюсер эстонского музыкального проекта ЛОТОS Александра Вилюмовская, 25.07. пересекла границу Нарва-Ивангород и ее семья смогла вновь воссоединиться спустя 4,5 месяца разлуки.
«В Ивангороде нас узнали, - рассказала певица. - На детской площадке к нам подошла мамочка и сказала: "Спасибо вам за песню!". Это было так приятно!
Журналист Виталий Плюшко, который сделал фотографии и видео нашей встречи, рассказал, что песня "Границы" стала практически гимном Ивангорода, так как именно в этом регионе (Нарва, Ивангород) больше всего людей, попавших в похожую ситуацию, которых разделила граница. Нас уговаривали остаться на День Ивангорода (26.07.), чтобы я спела эту песню, предлагали оплатить проживание, питание.
Очень жаль, но пришлось отказаться, так как сил уже не было совсем никаких. Уже хотелось просто домой. Я хочу сказать огромное спасибо всем, кто не остался равнодушным к моей песне "Границы" и к нашей истории... Кто желал нам воссоединения и всего самого лучшего. МЫ ДОМА! В Питере, в Сестрорецке... Я хочу, чтобы те, кто так же разлучен со своими близкими, как были мы эти 4,5 месяца в разлуке с нашим папой, посмотрели этот ролик и поверили в то, что встреча - впереди! Пусть она будет очень скоро! Я желаю всем воссоединения с близкими! Желаю, чтобы как можно скорей настал тот день... Когда откроют границы!»
Напомним, что в марте этого года певица, гражданка Эстонии, проживающая с 2013 года в Санкт-Петербурге, приехала переоформлять документы и застряла со своей маленькой дочкой в Эстонии на длительный срок - 4,5 месяца, прожив всё это время в разлуке со своим мужем, отцом ребенка. За время пребывания в Эстонии, Александра со своим музыкальным проектом ЛОТОS выпустила два новых клипа - "На карантине" и "Границы".
Видео долгожданной встречи Алекснадры с мужем смотрите ниже!