Встреча со слезами на глазах: после 4 месяцев разлуки Александра Вилюмовская упала в объятия мужа в Ивангороде

Журналист Виталий Плюшко, который сделал фотографии и видео нашей встречи, рассказал, что песня "Границы" стала практически гимном Ивангорода, так как именно в этом регионе (Нарва, Ивангород) больше всего людей, попавших в похожую ситуацию, которых разделила граница. Нас уговаривали остаться на День Ивангорода (26.07.), чтобы я спела эту песню, предлагали оплатить проживание, питание.

Очень жаль, но пришлось отказаться, так как сил уже не было совсем никаких. Уже хотелось просто домой. Я хочу сказать огромное спасибо всем, кто не остался равнодушным к моей песне "Границы" и к нашей истории... Кто желал нам воссоединения и всего самого лучшего. МЫ ДОМА! В Питере, в Сестрорецке... Я хочу, чтобы те, кто так же разлучен со своими близкими, как были мы эти 4,5 месяца в разлуке с нашим папой, посмотрели этот ролик и поверили в то, что встреча - впереди! Пусть она будет очень скоро! Я желаю всем воссоединения с близкими! Желаю, чтобы как можно скорей настал тот день... Когда откроют границы!»