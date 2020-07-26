Дочь «засветила» интерьер дома Анастасии Заворотнюк

Наследница Анастасии Заворотнюк снялась в гостиной в знаменитой родительницы. Анна позировала в спортивном стиле, передает Dni.ru.
Девушка предстала в молочных джоггерах и белой майке. Комфортный домашний образ по-достоинству оценили фолловеры.
Понравился им и интерьер жилища актрисы. В кадре можно увидеть зеркала, диваны и шторы нежного карамельного цвета. «Как красиво дома у вашей мамы», – прокомментировали публикацию Анны Заворотнюк подписчики.
Отметим, от первого брака у звезды сериала «Моя прекрасная няня» помимо дочери есть сын Майкл. Старшие наследники Анастасии Заворотнюк вернулись в Москву, когда стало известно о ее пошатнувшемся здоровье. Недавно сын отметил день рождения, а его старшая сестра живет в доме звездной матери. Новостями о здоровье звезды она делится в своем инстаграм-аккаунте.
Ближе к осени дочь Анастасии Заворотнюк переедет в собственную квартиру. Последние годы она жила в Нью-Йорке, где училась и работала.
О том, что «няня Вика» больна раком мозга, стало известно летом прошлого года. Поклонники забили тревогу, когда артистка вдруг пропала со всех радаров, отменила запланированную работу, выступления и съемки.
Напомним, осенью 2018 года у Анастасии Заворотнюк с мужем Петром Чернышевым родилась дочь Мила. Актриса тщательно скрывала свое интересное положение. Ходят слухи, что она сделала ЭКО.
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Как же мне нравится, что сейчас в моде спортивный стиль. Так много классных, а главное удобных вещей можно найти. Я очень люблю платья, юбочки и так далее, но иногда так хочется нацепить на себя удобные спортивные штаны, толстовку и весь день чувствовать себя комфортно и уютно. 🦥🦦 ⠀ Любите спортивки?😉