Дочь «засветила» интерьер дома Анастасии Заворотнюк

Девушка предстала в молочных джоггерах и белой майке. Комфортный домашний образ по-достоинству оценили фолловеры.

Понравился им и интерьер жилища актрисы. В кадре можно увидеть зеркала, диваны и шторы нежного карамельного цвета. «Как красиво дома у вашей мамы», – прокомментировали публикацию Анны Заворотнюк подписчики.

Отметим, от первого брака у звезды сериала «Моя прекрасная няня» помимо дочери есть сын Майкл. Старшие наследники Анастасии Заворотнюк вернулись в Москву, когда стало известно о ее пошатнувшемся здоровье. Недавно сын отметил день рождения, а его старшая сестра живет в доме звездной матери. Новостями о здоровье звезды она делится в своем инстаграм-аккаунте.

Ближе к осени дочь Анастасии Заворотнюк переедет в собственную квартиру. Последние годы она жила в Нью-Йорке, где училась и работала.

О том, что «няня Вика» больна раком мозга, стало известно летом прошлого года. Поклонники забили тревогу, когда артистка вдруг пропала со всех радаров, отменила запланированную работу, выступления и съемки.