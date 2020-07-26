По стопам Самойловой и Джигана? Жена Тимати намекнула на проблемы в семье

В социальных сетях Анастасия разоткровенничалась и сообщила, что последние месяцы были для нее слишком тяжелым в психологическом плане. «В моей жизни произошел ряд очень неприятных событий, которые спровоцировали не самое благоприятное эмоциональное состояние. Вскоре я потеряла гармонию, нормальный сон и стала жить мыслями о том, как бы поскорее сбежать из пыльной столицы. Сейчас наш отдых проходит немного не в том формате, нежели ранее, и можете додумать все, что угодно, но так нужно и я это знаю», — сообщила Решетова.

Подписчики и ранее замечали, что Тимати может оставить возлюбленную и улететь в жаркие страны кататься на серфинге или же заняться очередным бизнес-проектом, но карантин пара провела вместе, и ничто не предвещало неожиданного расставания. Кроме того, многие удивились, что рэпер взял на отдых дочь Алису и маму Симону, а Решетову и сына Ратмира отправил в Сен-Тропе к отцу. «Я никогда не путешествую отдельно от семьи — как так можно?»; «Прямо как история Джигана и Самойловой», — пишут в социальных сетях.

Масла в огонь подлила и мама Тимати Симона, рассказавшая о том, как ей хорошо находиться вместе с сыном и Алисой. Подписчики спросили про отношения с Решетовой и Ратмира: «Симона не последнюю роль играет в этой истории: как можно делить внуков, тех же невесток, это ведь семья, а Настю как будто слили с сыном, как с бастардом».

«У меня нет привычки влезать в личную жизнь своих сыновей, я только наблюдатель и помощник, если меня об этом просят», — ответила мама Тимати.

В Сети уже давно говорят, что у Симоны натянутые отношения с избранницей рэпера — женщины не публикуют снимки друг друга, редко общаются и почти не встречаются на семейных торжествах. Сам Тимати не комментирует личную жизнь и старается не влезать в семейные споры, уделяя внимание и любимой, и детям.