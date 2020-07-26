Как понять, что вам пора обратиться к сексологу?

Первая причина: непонимание самого себя

На первой консультации я всегда проговариваю с клиентом следующее: будьте готовы к тому, что положительные изменения в вашей сексуальной жизни повлекут за собой изменения и в других сферах жизни тоже.

Вы можете осознать, что не любите свою работу и хотите уйти с нее, или что определенные отношения вас травмируют. Почему наблюдается такая закономерность? Потому что комфортная сексуальная жизнь напрямую связана с осознанием того, что тебе доставляет удовольствие, а что приносит дискомфорт. Осознание тех или иных черт характера, своих эмоций, желаний, потребностей, границ удовольствия происходит через установление эмоционального контакта с собой.

Это я и хочу выделить как первую и главную причину обратиться к сексологу.

Сексолог помогает установить контакт с собой.

Контакт позволит вам не только понимать свои желания и эмоции, но и пребывать в них.

Что это значит? Например, вы занимаетесь сексом, а в голову лезут счета за коммуналку и список покупок на неделю. Или вы периодически отвлекаетесь на посторонние мысли во время мастурбации. Или во время ласк вы думаете, какой дальше сделать шаг, вместо того чтобы наслаждаться процессом. Пребывать в удовольствии, в приятной эмоции — это значит полностью погрузиться в ощущения. Уметь «отключать» голову. Не отвлекаться на посторонние дела, оставаться в контакте со своими ощущениями.

Помимо эмоционального контакта с собой, на сексуальную жизнь влияет и телесный контакт. Казалось бы, нет ничего ближе и роднее в этом мире, чем собственное тело. Но насколько хорошо вы умеете общаться с ним: доставлять себе телесное удовольствие или усиливать уже имеющиеся ощущения, успокаивать себя через тело или возбуждать?

Самостоятельно исследовать свое тело, даже если у вас есть партнер, который отлично может с ним обращаться, важно, поскольку никто не сможет понять потребности вашего тела лучше, чем вы сами. И я говорю не только про сексуальные потребности. Умение слышать свое тело, дружить с ним, заботиться о нем позволяет регулировать эмоциональное состояние. Скажем, успокоить себя во время стрессовой ситуации или взбодрить сонным утром — это не менее важно, чем удовлетворение сексуального желания, а нередко и куда более важно.

Секс. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Какие проблемы в сексуальной сфере вызваны недостаточным контактом с собой?

Список внушительный:

слабый оргазм или его отсутствие,

трудности в мастурбации,

отсутствие удовольствия во время секса,

неяркие ощущения от полового акта,

трудности с выключением мыслей и погружением в ощущения во время сексуального контакта,

проблемы с эрекцией у мужчин и смазкой у женщин,

потеря сексуального влечения, страх сексуального контакта.